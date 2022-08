Francia: Psg senza limiti, ne fa 7 al Lilla (Di domenica 21 agosto 2022) E' un Paris St. Germain travolgente quello che è andato a vincere per 7 - 1 sul campo del Lilla dell'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca. Dopo appena 8 secondi i parigini erano già in vantaggio, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) E' un Paris St. Germain travolgente quello che è andato a vincere per 7 - 1 sul campo deldell'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca. Dopo appena 8 secondi i parigini erano già in vantaggio, ...

