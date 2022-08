Forza Italia, fumata bianca per Rubano: è il candidato del Cdx nell’uninominale alla Camera (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiochi fatti in Forza Italia. Liste chiuse in serata e pronte a essere depositate domani presso la Corte d’Appello di Napoli. La notizia che interessa più da vicino il Sannio è l’indicazione per il collegio uninominale della Camera che comprende l’intera provincia di Benevento e 28 comuni del Casertano. Il candidato sarà Maria Francesco Rubano. Trentaquattro anni compiuti a gennaio, il giovane sindaco di Puglianello – nonchè commissario provinciale di Fi – era il grande favorito della vigilia e le indiscrezioni hanno trovato conferma oggi, al termine dell’ultima riunione degli azzurri. Tanti, nei giorni scorsi, i rumor che tendevano a metterne in discussione la candidatura. In realtà, la posizione di Rubano è sempre parsa solida, sostenuta sin dagli inizi da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiochi fatti in. Liste chiuse in serata e pronte a essere depositate domani presso la Corte d’Appello di Napoli. La notizia che interessa più da vicino il Sannio è l’indicazione per il collegio uninominale dellache comprende l’intera provincia di Benevento e 28 comuni del Casertano. Ilsarà Maria Francesco. Trentaquattro anni compiuti a gennaio, il giovane sindaco di Puglianello – nonchè commissario provinciale di Fi – era il grande favorito della vigilia e le indiscrezioni hanno trovato conferma oggi, al termine dell’ultima riunione degli azzurri. Tanti, nei giorni scorsi, i rumor che tendevano a metterne in discussione la candidatura. In realtà, la posizione diè sempre parsa solida, sostenuta sin dagli inizi da ...

