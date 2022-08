Formazioni ufficiali Real Sociedad-Barcellona | Liga 2022 2023

(Di domenica 21 agosto 2022) Ledi, match valido per la seconda giornata di. Nonostante una campagna acquisti da urlo, al debutto stagionale i blaugrana hanno sbattuto contro il Vallecano, venendo fermati sullo 0-0 al Camp Nou. Lewandowski e compagni ci riproveranno sette giorni dopo e contro un avversario molto ostico come la. In palio tre punti pesanti. Chi avrà la meglio? L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 22:00 di domenica 21 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Remiro, Zubimendi, Zubeldia, Aritz, Merino, Aihen, Take, Isak, Silva, Brais Mendez, Le ...

Reggina_1914 : ?? | L’1??1?? INIZIALE Le scelte di mister Inzaghi per #TernanaReggina ???? Qui per le formazioni ufficiali ??… - DiMarzio : #SerieA, #AtalantaMilan | Le formazioni ufficiali - WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie B, 2a giornata: le formazioni ufficiali dei posticipi - Mediagol : Serie B, 2a giornata: le formazioni ufficiali dei posticipi - sportface2016 : #Liga Le formazioni ufficiali di #RealSociedadBarca -

LE: Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, ...DIRETTA BOLOGNA VERONA (RISULTATO 0 - 0):, VIA! In attesa del fischio iniziale della diretta di Bologna Verona andiamo ad approfondire un dato piuttosto rilevante, quello degli arbitri. Il fischietto principale sarà ...Bologna e Verona scendono in campo al Dall'Ara alle 20.45 per il secondo turno di Serie A. Bologna e Verona scendono in campo al Dall'Ara alle 20.45 per il secondo turno di Serie A. Sinisa Mihajlovic ...L'Atalanta accoglie il Milan nella seconda giornata di Serie A. Gasperini sorprende tutti, con Malinovskyi in campo dal 1': Demiral torna al centro della difesa mentre Pasalic si piazzerà sulla trequa ...