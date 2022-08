Formazioni ufficiali Napoli Monza | le scelte degli allenatori

(Di domenica 21 agosto 2022) Ledimatch valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti(3-5-2) : Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Petagna, Caprari. All. Stroppa L'articolo proviene da Calcio News 24.

