Formazioni ufficiali Lilla-Psg | Ligue 1 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 21 agosto 2022) Ledi-PSG, incontro valevole per la terza giornata del campionato di1 2021/. La squadra di Galtier va a caccia della terza vittoria stagionale per confermarsi in vetta alla classifica a punteggio pieno. Guai però a sottovalutare il, avversario potenzialmente molto ostico. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 di domenica 21 agosto. Di seguito le sceltedei due allenatori.: In attesa PSG: In attesa SportFace.