Fondazione Angelo Vassallo: in marcia per chiedere verità e giustizia per il “Sindaco pescatore” (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Conoscere la verità per credere nella giustizia” recita così lo slogan della Fondazione “Angelo Vassallo, Sindaco pescatore”, presieduta da Dario Vassallo, fratello di Angelo, il Sindaco di Pollica. La Fondazione ispirata alla figura di Angelo Vassallo, da anni promuove in memoria del Sindaco pescatore una marcia, con l’intento di sensibilizzare le coscienze e non smettere di cercare giustizia, affinché lo “Stato” non rinunci a risalire a chi ha ucciso lo “Stato”. La marcia chiama a raccolta tutti quei cittadini, i giovani e la parte sana del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Conoscere laper credere nella” recita così lo slogan della”, presieduta da Dario, fratello di, ildi Pollica. Laispirata alla figura di, da anni promuove in memoria deluna, con l’intento di sensibilizzare le coscienze e non smettere di cercare, affinché lo “Stato” non rinunci a risalire a chi ha ucciso lo “Stato”. Lachiama a raccolta tutti quei cittadini, i giovani e la parte sana del ...

