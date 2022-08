Flat tax: quanto costano le proposte del centrodestra? (Di domenica 21 agosto 2022) Le proposte dei partiti della coalizione di centrodestra sul taglio delle tasse sono diverse tra loro, ma tutte includono la cosiddetta Leggi su today (Di domenica 21 agosto 2022) Ledei partiti della coalizione disul taglio delle tasse sono diverse tra loro, ma tutte includono la cosiddetta

PagellaPolitica : Numeri alla mano, non è vero che la #FlatTax avrebbe un costo «sostanzialmente identico» a quello del… - CarloCalenda : 65 mld per quota 41, 30 mld per le pensioni minime, 80 mld per la flat tax, revisione PNRR, Alitalia pubblica, Tim… - marattin : UNA COALIZIONE CHE È COSÌ SICURA DI GOVERNARE L’ITALIA, PUÒ AVERE IDEE COSÌ BISLACCHE - E TRA LORO DIVERSE - SUL FI… - GerriLiu5 : RT @Miti_Vigliero: 'Per flat tax i soldi ci sono, costa come reddito' #cavoliamerenda @makkox su @ilfoglio_it - marchesiellon : @berlusconi Perché non dice con quali misure intervenire ? Con il contrasto all'evasione fiscale o con la flat tax? -