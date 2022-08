(Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Dopo la pausa estiva, da– lunedì 22 agosto – iltorna al lavoro:infatti 179fiscali, di cui ben 168 versamenti. Le scadenze accumulateinfatti dovute alla chiusura delle saracinesche dell’Agenzia delle entrate dal 1 al 20 agosto, con conseguente riapertura con il ‘botto’ il primo giorno utile. Tra i principali appuntamenti c’è il pagamento del saldo e acconto Irpef per i ritardatari che non lo hanno fatto entro il termine del 30 giugno. I contribuenti dovranno versare l’imposta dei Redditi persone fisiche, a titolo di saldo 2021 e primo acconto per il 2022 con gli interessi agevolati dello 0,40%, per il ritardo pagamento. Poi cigli appuntamenti periodici (Iva e Inps), a cui si aggiunge l’esterometro secondo trimestre 2022 ...

infoiteconomia : Fisco, da domani scattano 179 adempimenti: quali sono - telodogratis : Fisco, da domani scattano 179 adempimenti: quali sono - Adnkronos : #Fisco, da domani scattano 179 adempimenti: quali sono. - lifestyleblogit : Fisco, da domani scattano 179 adempimenti: quali sono - - pleccese : Fisco, da domani scattano 179 adempimenti: quali sono ??Leggi di più su -

Adnkronos

Dopo la pausa ferie, da- lunedì 22 agosto - iltorna al lavoro: scattano infatti 179 adempimenti fiscali, di cui ben 168 versamenti. Le scadenze accumulate sono infatti dovute alla chiusura delle saracinesche ...... ma collegata a un pod , dove confluiscono i dati derivanti dai pubblici servizi (anagrafe, sanità, istruzione,e così via). In sostanza, e con una visione strategica adeguata, l'Unione europea ... Fisco, da domani scattano 179 adempimenti: quali sono ROMA: Versamenti, richieste, comunicazioni: dal 22 Agosto finisce la tregua estiva per pagamenti, imposte, canoni e tasse e si prepara un autentico tax day ...Per domani, lunedì 22 agosto, si calcolano i versamenti di ben 168 tasse, tra cui: Iva, Irpef, Inps, Imposta sul Reddito, Canone RAI e così via, oltre ai 179 adempimenti fiscali ...