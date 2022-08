Fiorentina | rammarico Italiano | ' Abbiamo fatto di tutto per vincere'

(Di domenica 21 agosto 2022) EMPOLI - "Perdi, attaccando nel primo tempo e provandoci nel secondo.cambiato molto, sono contento e mi dispiace per la seconda volta in superiorità non siamo ...

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Fiorentina, Pradè: “Giocato solo noi, c’è rammarico” #empolifc - Daniele20052013 : Fiorentina, Pradé: «C’è tanto rammarico. Twente? Andremo a fare la partita della vita» - zazoomblog : Fiorentina Pradé: «C’è tanto rammarico. Twente? Andremo a fare la partita della vita» - #Fiorentina #Pradé: #tanto… - zazoomblog : Fiorentina Pradé: «C’è tanto rammarico. Twente? Andremo a fare la partita della vita» - #Fiorentina #Pradé: #tanto… - infoitsport : Fiorentina, Pradè: 'C'è rammarico ma adesso ci giochiamo la vita contro il Twente' -

voto 6 : Giocare tre gare nel giro di una settimana, ad inizio stagione, non è semplice ... Salernitana voto 6 : Alla fine, rimane quasi ildi non aver trovato i tre punti. Un segno ...Daniele Pradé, diesse della, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo la partita contro l'Empoli Daniele Pradé, diesse della, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo la partita contro l'Empoli. Le sue dichiarazioni: EMPOLI - "Abbiamo giocato soltanto noi. Sono quelle partite dove devi stare attento ...La società sta valutando l'ipotesi di far sostenere ai giocatori di Spalletti una seduta allo stadio nella giornata di mercoledì 24: per Ndombele, Raspadori e Simeone sarebbe la prima "esibizione" dav ...Al termine del match contro l'Empoli, ha parlato anche il direttore sportivo, Daniele Pradè. Queste le sue parole ai canali ufficiali della Fiorentina: "Oggi abbiamo cambiato ...