Fiorentina, Pradé: «C’è tanto rammarico. Twente? Andremo a fare la partita della vita» (Di domenica 21 agosto 2022) Daniele Pradé, diesse della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo la partita contro l’Empoli Daniele Pradé, diesse della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo la partita contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni: EMPOLI – «Abbiamo giocato soltanto noi. Sono quelle partite dove devi stare attento anche a non perderle. Dovevamo essere più cinici, ma andiamo avanti così. C’è tanto rammarico perché la nostra deve essere sempre una mentalità vincente». CONFERENCE – «Ora pensiamo al Twente e abbiamo due giorni per prepararla e Andremo la per la partita della vita». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Daniele, diesse, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo lacontro l’Empoli Daniele, diesse, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dopo lacontro l’Empoli. Le sue dichiarazioni: EMPOLI – «Abbiamo giocato solnoi. Sono quelle partite dove devi stare attento anche a non perderle. Dovevamo essere più cinici, ma andiamo avanti così. C’èperché la nostra deve essere sempre una mentalità vincente». CONFERENCE – «Ora pensiamo ale abbiamo due giorni per prepararla ela per la». L'articolo ...

infoitsport : Fiorentina, Pradè: 'C'è rammarico ma adesso ci giochiamo la vita contro il Twente' - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Pradè: 'Peccato perché vorremmo sempre vincere, per gli investimenti che abbiamo fatto. Il play-off? Andiamo a giocarc… - sportli26181512 : Fiorentina, Pradè: 'Potevamo vincerla, ma andiamo avanti. Giovedì ci giochiamo la vita': Il ds della Fiorentina Dan… - Fiorentinanews : #Pradè: 'Peccato perché vorremmo sempre vincere, per gli investimenti che abbiamo fatto. Il play-off? Andiamo a gio… - DanielePrade : RT @999RicordiViola: Quest'uomo ci sta per portare uno dei centrocampisti più forti dell'anno scorso con un prestito con diritto di riscatt… -

Fiorentina, Pradè: 'Potevamo vincerla, ma andiamo avanti. Giovedì ci giochiamo la vita' Commenta per primo Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai media ufficiali viola dopo il pareggio di Empoli: 'Abbiamo cambiato nove undicesimi rispetto a giovedì, sono partite che non sblocchi e devi stare attento a non ... Il compleanno di Cesare l'unico Cesare Prandelli ha seminato molto e bene: ora raccoglie, in riva al calcio dove ha scelto di stare da quel 23 marzo 2021 quando lasciò la guida della Fiorentina. Non ha più cambiato idea; se lo ... Commenta per primo Il ds dellaDaniele Pradè ha parlato ai media ufficiali viola dopo il pareggio di Empoli: 'Abbiamo cambiato nove undicesimi rispetto a giovedì, sono partite che non sblocchi e devi stare attento a non ...Cesare Prandelli ha seminato molto e bene: ora raccoglie, in riva al calcio dove ha scelto di stare da quel 23 marzo 2021 quando lasciò la guida della. Non ha più cambiato idea; se lo ...