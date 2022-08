Fiorentina, le pagelle di CM: superiorità non sfruttata, Jovic impalpabile (Di domenica 21 agosto 2022) Empoli-Fiorentina 0-0 Gollini 6: praticamente mai impegnato. Dodò 5,5: qualche buona giocata ma anche molti errori, soprattuto con l... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Empoli-0-0 Gollini 6: praticamente mai impegnato. Dodò 5,5: qualche buona giocata ma anche molti errori, soprattuto con l...

infoitsport : Empoli-Fiorentina, pagelle VN: l’attacco è sterile, Dodò in rodaggio - Fiorentinanews : Le nostre PAGELLE: Bonaventura unico con le idee chiare, Dodô non può essere questo. Ma Italiano può anche osare di… - Ftbnews24 : Pagelle Empoli – Fiorentina 0-0: gli uomini di Zanetti strappano un punto in 10 #SerieA - violanews : Pomeriggio amaro in quel di #Empoli. I Viola non riescono a creare occasioni con gli avversari che chiudono in nove… - sportface2016 : #EmpoliFiorentina, i voti del match: #Stojanovic il migliore -