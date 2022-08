Fiorentina, Kouamè: «Giocare all’Anderlecht mi ha fatto crescere» (Di domenica 21 agosto 2022) L’attaccante della Fiorentina Christian Kouamè ha parlato nel pre gara di Empoli: le dichiarazioni dai microfoni di DAZN LE PAROLE – «Dopo il prestito all’Anderlecht, sono tornato qua e questo mi ha dato fiducia. Il mister mi ha ringraziato per come mi sono comportato e domenica scorsa mi ha fatto Giocare» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) L’attaccante dellaChristianha parlato nel pre gara di Empoli: le dichiarazioni dai microfoni di DAZN LE PAROLE – «Dopo il prestito, sono tornato qua e questo mi ha dato fiducia. Il mister mi ha ringraziato per come mi sono comportato e domenica scorsa mi ha» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fiorentinanews : #Kouame: 'Ho ritrovato fiducia tornando qui. #Italiano mi ha ringraziato per il mio comportamento' #Fiorentina - violanews : Kouamè: “Adesso sento la fiducia. Italiano mi ha ringraziato e mi ha premiato” #Fiorentina - GCaldieron : #EmpoliFiorentina colloqui di mercato? #Fiorentina - ProfidiAndrea : ?? CorSport: 'Rotazioni a centrocampo per la #Fiorentina, #Jovic provato in formazione' ????: Gollini/Terracciano; Bi… - calciomercatogp : L’Empoli è interessata a Kouame della Fiorentina! #kouame #empoli #fiorentina #calciomercatogp #calciomercato @ Em… -

Viola, oggi derby a Empoli: parla Italiano Dopo la vittoria in Europa contro il Twente, la Fiorentina oggi alle 18,30 affronta l'Empoli in trasferta . Mister Vincenzo Italiano torna sulla gara con gli olandesi ("primo tempo strepitoso") e sottolinea le difficoltà del derby: "Squadra azzurra ... Convocati Fiorentina: ancora fuori Igor e Zurkowski, torna Bonaventura Commenta per primo La Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati per il match contro l'Empoli: AMRABAT, BENASSI, BIANCO, BIRAGHI, BONAVENTURA, CEROFOLINI, DODO, DUNCAN, GOLLINI, GONZALEZ, IKONE, JOVIC, KOUAME, MALEH, ... Dopo la vittoria in Europa contro il Twente, laoggi alle 18,30 affronta l'Empoli in trasferta . Mister Vincenzo Italiano torna sulla gara con gli olandesi ("primo tempo strepitoso") e sottolinea le difficoltà del derby: "Squadra azzurra ...Commenta per primo Laha reso nota la lista dei convocati per il match contro l'Empoli: AMRABAT, BENASSI, BIANCO, BIRAGHI, BONAVENTURA, CEROFOLINI, DODO, DUNCAN, GOLLINI, GONZALEZ, IKONE, JOVIC, KOUAME, MALEH, ...