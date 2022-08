Filippine: Marcos Jr vuole assumere gli influencer a palazzo (Di domenica 21 agosto 2022) Il neo presidente della Filippine Ferdinand Marcos Jr pensa di assumere gli influencer per riferire le notizie dal palazzo presidenziale. Mentre la nuova amministrazione prende in considerazione l’accreditamento per i vlogger, la libertà di stampa nelle Filippine è sempre più repressa e i giornalisti professionisti non sono i benvenuti. La libertà di stampa è Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 agosto 2022) Il neo presidente dellaFerdinandJr pensa digliper riferire le notizie dalpresidenziale. Mentre la nuova amministrazione prende in considerazione l’accreditamento per i vlogger, la libertà di stampa nelleè sempre più repressa e i giornalisti professionisti non sono i benvenuti. La libertà di stampa è

