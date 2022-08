“Festa del Vino” di Castelvenere: domani la presentazione alla Rocca dei Rettori di Benevento. (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelvenere (Bn) – Le finalità ed il programma della “Festa del Vino” di Castelvenere, giunta alla sua quarantesima edizione, verranno presentati ufficialmente domani, 22 agosto (ore 11,30), alla Rocca dei Rettori di Benevento, sede della Provincia di Benevento. L’evento è promosso ed organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Castelvenere. Nel corso dell’incontro verrà presentata alla Stampa, in anteprima, la bottiglia celebrativa dei 40 anni della Festa del Vino che la Pro Loco intende donare ai rappresentanti delle singole Testate ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Le finalità ed il programma della “del” di, giuntasua quarantesima edizione, verranno presentati ufficialmente, 22 agosto (ore 11,30),deidi, sede della Provincia di. L’evento è promosso ed organizzato dPro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale di. Nel corso dell’incontro verrà presentataStampa, in anteprima, la bottiglia celebrativa dei 40 anni delladelche la Pro Loco intende donare ai rappresentanti delle singole Testate ...

