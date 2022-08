Federica Panicucci, brutto episodio: è successo tutto all’improvviso (Di domenica 21 agosto 2022) Federica Panicucci ha raccontato sui social il brutto episodio che le è capitato a Forte dei Marmi dove è in vacanza col compagno Marco. Quasi per tutti le vacanze sono il momento più atteso dell’anno e, naturalmente, anche per i vip il richiamo di spiagge, sole, mare ed ombrellone risulta irresistibile. Lo sa bene Federica L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 21 agosto 2022)ha raccontato sui social ilche le è capitato a Forte dei Marmi dove è in vacanza col compagno Marco. Quasi per tutti le vacanze sono il momento più atteso dell’anno e, naturalmente, anche per i vip il richiamo di spiagge, sole, mare ed ombrellone risulta irresistibile. Lo sa beneL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Federica Panicucci costretta alla fuga: il grande pericolo corso dalla conduttrice - #Federica #Panicucci… - infoitcultura : Federica Panicucci, imprevisto in vacanza: «Siamo fuggiti dalla spiaggia» - infoitcultura : Federica Panicucci, brutta caduta dalla bicicletta mentre è in vacanza - fanpage : Total black con un serpente tra seno e spalle. Federica Panicucci è assolutamente impeccabile a Forte dei marmi - infoitcultura : Paura per Federica Panicucci: costretta a scappare dalla spiaggia -