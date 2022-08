Federer si allena | il ritorno è vicino?

SPORTFACE.IT

Le immagini di Rogerin allenamento fanno sempre sognare i tifosi che sperano di rivedere presto il re, a 41 anni, di nuovo in ...Gianluca Di Tondo, CMO Barilla " " Qualsiasi cosa Rogerfaccia quando si relaziona con gli ... Sialla John McEnroe Tennis Academy (JMTA) di Randall's Island a New York e fa parte del ... Tennis, Federer torna in campo per allenarsi: il VIDEO postato su Instagram entusiasma i fan Uno degli appuntamenti tennistici più attesi di questo 2022 è il ritorno in campo di Roger Federer. Il campione elvetico su Instagram ha postato un video in cui si allena.Dai pranzi con le fan al recente video con Zizou, il campione svizzero è uno dei pochi a saper dare tali momenti di gioia ai suoi fan ...