Faccia a faccia Letta-Meloni (senza altri leader) a 2 giorni dal voto, Vespa: "Si sono accordati loro". Conte: "Noi esclusi. Accetto l'invito di Mentana" (Di domenica 21 agosto 2022) Il giorno dopo l'annuncio del confronto tv all'"americana" tra Enrico Letta e Giorgia Meloni, in programma il 22 settembre a Porta a Porta su Rai1, la polemica non accenna ad affievolirsi. Così mentre Bruno Vespa, dalle pagine de La Stampa, delinea i contorni dell'incontro, ed Enrico Mentana rilancia proponendo un confronto "per tutti e quattro i leader" su La7, Giuseppe Conte torna sull'argomento con un post su Facebook in cui si dice pronto a rinunciare alla sua mezz'ora per partecipare al dibattito. L'incontro, "se vogliamo chiamarlo faccia a faccia", spiega Vespa in un'intervista sul quotidiano torinese, "è frutto di un lungo lavoro iniziato subito dopo lo scioglimento delle Camere ed è il ...

