(Di domenica 21 agosto 2022) . Risvolto incredibile, nessuno poteva immaginarlo Nelle prime sei edizioni del Grande Fratello Vip, che tornerà tra meno di un mese in prima serata su Canale 5, abbiamo visto di tutto. E il pubblico si è anche emozionato per le confessioni di molti L'articolo proviene da Inews24.it.

Fanpage.it

...condannato a 12 anni e otto mesi per 'ndrangheta scatenando la reazione dell'ex. Silvia ... Non è possibile continuare a vivere dopo trent'anni, in una città in cui ancora devonoi polsi,...Sta giungendo infatti prepotente il nome di una nota influencer ed ex. Vediamo di chi si tratta. A "Sanremo 2023" anche lei: le voci si fanno sempre più forti Sono sempre più forti e ... Patrizia De Blanck accetta di tornare al GFVip, ma ad una sola condizione Ex gieffina fa tremare i suoi fan, confessione terribile: "Ho sconfitto il diavolo". Risvolto incredibile, nessuno poteva immaginarlo ...