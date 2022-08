Europei tuffi, Italia d’oro e di bronzo nel trampolino 3 metri (Di domenica 21 agosto 2022) Doppietta Italiana nel trampolino 3 metri uomini. Lorenzo Marsaglia è campione europeo. Il romano chiude la gara con un quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato: 77.90, chiude a 453.85 punti. Ma non solo; anche Giovanni Tocci sale sul podio conquistando la medaglia di bronzo. L'azzurro colleziona 51 punti nell'ultimo tuffo e chiude a 392.70 punti."Ancora tremo, penso che tra poco piangerò. Sono contentissimo. Sono contentissimo" le parole di Marsaglia cui fa eco Tocci. "L'esperienza mi ha aiutato. Stavo bene, le sensazioni erano buone anche nel quarto tuffo che ho sbagliato malamente. Sapevo che avrei dovuto recuperare nel quinto tuffo: è andata bene e sono contento. Lorenzo ha fatto una gara esemplare, lui adesso è campione europeo e questo mi riempie d'orgoglio". Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 agosto 2022) Doppiettana neluomini. Lorenzo Marsaglia è campione europeo. Il romano chiude la gara con un quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato: 77.90, chiude a 453.85 punti. Ma non solo; anche Giovanni Tocci sale sul podio conquistando la medaglia di. L'azzurro colleziona 51 punti nell'ultimo tuffo e chiude a 392.70 punti."Ancora tremo, penso che tra poco piangerò. Sono contentissimo. Sono contentissimo" le parole di Marsaglia cui fa eco Tocci. "L'esperienza mi ha aiutato. Stavo bene, le sensazioni erano buone anche nel quarto tuffo che ho sbagliato malamente. Sapevo che avrei dovuto recuperare nel quinto tuffo: è andata bene e sono contento. Lorenzo ha fatto una gara esemplare, lui adesso è campione europeo e questo mi riempie d'orgoglio".

