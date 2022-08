Europei nuoto | trionfo azzurro | Paltrinieri oro

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 21 agosto 2022) Come a Budapest due anni fa, Gregorioè ancora campione d`Europa dei cinquemila metri nelle acque libere. Dietro di lui il compagno di squadra e di allenamenti Domenico Acerenza, che gli ha coperto le spalle per tutta la gara ma che alla fine c`ha provato; allo sprint nell`imbuto dell`arrivo Domenico ha messo la freccia a sinistra tentando il sorpasso ma super Greg non ha mollato un centimetro. Il primo bacio è per la fidanzata Rossella Fiamingo, la campionessa della scherma, poi l`abbraccio con il tecnico Fabrizio Antonelli e via, via ha "battuto il cinque" a tutto lo staff, a tecnici e dirigenti, compagni e avversari. Vince in 52`13"5 con sette decimi di vantaggio su Acerenza (52`14"2). I francesi Logane Fontaine e Marc Antoine Olivier sgomitano per andarsi a prendere la terza medaglia: in un primo momento sembra spuntarla Fontaine, il più giovane dei ...