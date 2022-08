Europei nuoto | primato Italia | 67 medaglie in totale | battuto il record di Budapest 44

(Di domenica 21 agosto 2022) Un bilancio decisamente positivo anche in prospettiva di Parigi 2024 con 35conquistate in vasca, 12 nell'artistico, altrettante nei tuffi, 6 nelle acque libere e 2 nei tuffi dalle grandi altezze L'articolo proviene da Firenze Post.

Gregorio Paltrinieri era tra i protagonisti più attesi agli Europei e ha rispettato le aspettative. Tre ori e un argento per lui tra vasca e acque libere, ma a Sky Sport ha confessato di voler alzare ancor di più l'asticella verso le Olimpiadi 2024 a Parigi.

Europei di nuoto, il medagliere definitivo:
1 Italia – 24 ori, 24 argenti, 19 bronzi: 67 medaglie
2 Gran Bretagna – 10 ori, 8 argenti, 9 bronzi: 27 medaglie
3 Ucraina – 10 ori, 6 argenti, 1 bronzo: 17 medaglie

Il numero uno della FIN: 'L'Italia ha conquistato medaglie in tutte le discipline'. Si è concluso con il botto l'Europeo di nuoto a Roma, è stata una competizione bellissima e che ha portato in alto l'Italia. Gli atleti azzurri sono stati protagonisti di un rendimento di altissimo livello.