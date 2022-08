Europei di Nuoto, Paltrinieri frenato dal mare di Ostia nella 10 km: “Aspetto la staffetta” (Di domenica 21 agosto 2022) Ostia – Non è arrivata la tanto attesa medaglia per Gregorio Paltrinieri a Ostia. nella 10 km di fondo l’azzurro ha dato il cuore e l’anima ma si è piazzato lontano dal podio. Il mare quasi mosso con onde inattese e quasi ingestibili, lo hanno costretto dietro. Seppur con un pizzico di rammarico per non aver replicato il successo di ieri nella 5 km (leggi qui), l’azzurro si appresta alla gara in staffetta del pomeriggio e fa un bilancio di questi suoi Europei: “E’ stato un buon Europeo, con cose positive e cose negative. Alla fine la condizione c’era e i miei tempi c’erano. Sono sulla strada giusta per migliorare ancora”. In zona mista a Il Faro online dichiara: “Non sono contento della mia gara. Ma in queste condizioni il mare mi ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 21 agosto 2022)– Non è arrivata la tanto attesa medaglia per Gregorio10 km di fondo l’azzurro ha dato il cuore e l’anima ma si è piazzato lontano dal podio. Ilquasi mosso con onde inattese e quasi ingestibili, lo hanno costretto dietro. Seppur con un pizzico di rammarico per non aver replicato il successo di ieri5 km (leggi qui), l’azzurro si appresta alla gara indel pomeriggio e fa un bilancio di questi suoi: “E’ stato un buon Europeo, con cose positive e cose negative. Alla fine la condizione c’era e i miei tempi c’erano. Sono sulla strada giusta per migliorare ancora”. In zona mista a Il Faro online dichiara: “Non sono contento della mia gara. Ma in queste condizioni ilmi ...

