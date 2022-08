Europei di Nuoto, Marsaglia e Tocci leggendari nel sincro: sono bronzo dai tre metri (Di domenica 21 agosto 2022) Roma – I gemelli diversi dell’Italtuffi fanno sognare anche nell’ultima giornata dei Campionati Europei di Roma, rendendola un’happy end. Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, insieme sul podio dal metro e dai 3 metri, si esaltano anche nel sincro e sono d’argento con 387.51; davanti agli alfieri italiani ci sono solo i britannici Jack Laugher e Anthony Harding – vice campioni del mondo in carica – con 412.83; terzi sono gli ucraini Oleg Kolodiy e Oleksandr Horshkovozov con 384.39. Routine di ottimo livello degli azzurri, addirittura primi doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (84.66) a metà gara; unica pecca in chiusura l’ingresso leggermente sporcato in ingresso del triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (63.24). Non è ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 21 agosto 2022) Roma – I gemelli diversi dell’Italtuffi fanno sognare anche nell’ultima giornata dei Campionatidi Roma, rendendola un’happy end. Lorenzoe Giovanni, insieme sul podio dal metro e dai 3, si esaltano anche neld’argento con 387.51; davanti agli alfieri italiani cisolo i britannici Jack Laugher e Anthony Harding – vice campioni del mondo in carica – con 412.83; terzigli ucraini Oleg Kolodiy e Oleksandr Horshkovozov con 384.39. Routine di ottimo livello degli azzurri, addirittura primi doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (84.66) a metà gara; unica pecca in chiusura l’ingresso leggermente sporcato in ingresso del triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (63.24). Non è ...

sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro a Marsaglia e bronzo a Tocci nel trampolino tre metri nei tuffi agli Europei di nuoto a Roma. Argent… - Agenzia_Ansa : Ancora una medaglia d'oro per Gregorio Paltrinieri, che vince la gara dei 5 km in acque libere degli Europei di nuo… - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Europei di nuoto, doppio oro per Acerenza: l’Italia è prima nella staffetta mista 4×1250: medaglia n. 24, record assol… - corona_tweet : RT @pleccese: Europei nuoto, secondo oro per Acerenza ??Leggi di più su -