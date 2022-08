Europei di Nuoto, il mare di Ostia è d’oro per la 4×1250: Italia padrona del fondo (Di domenica 21 agosto 2022) Ostia – Un oro pazzesco chiude una giornata splendida per l’Italia del fondo. Dopo le due medaglie vinte questa mattina nel mare antistante la spiaggia Spqr di Ostia in festa, la festa è proseguita oggi pomeriggio per la squadra mista della staffetta 4×1250. Gli azzurri salgono sul primo gradino del podio con il tempo di 59:43.01. A chiudere la gara è stato un felicissimo Domenico Acerenza che premia una giornata straordinaria per la sua carriera con la vittoria di due ori in 24 ore (nella 10 km (leggi qui) e poi ecco in staffetta). Prende l’eredità di una gara padrona dei suoi compagni e lui stesso li ringrazia ai microfoni di Raisport: “Tutti noi abbiamo fatto una gara straordinaria. Ce l’abbiamo fatta, siamo tornati sul primo gradino del podio”. Anche Ginevra ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 21 agosto 2022)– Un oro pazzesco chiude una giornata splendida per l’del. Dopo le due medaglie vinte questa mattina nelantistante la spiaggia Spqr diin festa, la festa è proseguita oggi pomeriggio per la squadra mista della staffetta. Gli azzurri salgono sul primo gradino del podio con il tempo di 59:43.01. A chiudere la gara è stato un felicissimo Domenico Acerenza che premia una giornata straordinaria per la sua carriera con la vittoria di due ori in 24 ore (nella 10 km (leggi qui) e poi ecco in staffetta). Prende l’eredità di una garadei suoi compagni e lui stesso li ringrazia ai microfoni di Raisport: “Tutti noi abbiamo fatto una gara straordinaria. Ce l’abbiamo fatta, siamo tornati sul primo gradino del podio”. Anche Ginevra ...

