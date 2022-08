Europei di nuoto, Acerenza oro nei 10 km in acque libere. Paltrinieri chiude settimo (Di domenica 21 agosto 2022) Sprint alla Greg Paltrinieri e oro. Solo che questa volta a mettere in riga la concorrenza è Domenico Acerenza, “solitamente” argento alle spalle del fenomeno azzurro che ha chiuso al settimo posto. Dopo la doppietta di sabato sulla mezza distanza, il mare di Ostia regala un’altra medaglia iridata all’Italia. Il nuotatore classe ’95 ha conquistato la vittoria nei 10 km in acque libere in 1 ora 50’33” precedendo il francese Marc Antoine Olivier di quattro secondi e il suo connazionale Logan Fontane di 6?. Paltrinieri ha chiuso al settimo posto attardato di 38 secondi. Si è deciso tutto negli ultimi 800 metri, con Acerenza transitato all’ultima boa in terza posizione e poi bravo a sprintare riuscendo a bruciare i due francesi. “È stato davvero difficile, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Sprint alla Grege oro. Solo che questa volta a mettere in riga la concorrenza è Domenico, “solitamente” argento alle spalle del fenomeno azzurro che ha chiuso alposto. Dopo la doppietta di sabato sulla mezza distanza, il mare di Ostia regala un’altra medaglia iridata all’Italia. Il nuotatore classe ’95 ha conquistato la vittoria nei 10 km inin 1 ora 50’33” precedendo il francese Marc Antoine Olivier di quattro secondi e il suo connazionale Logan Fontane di 6?.ha chiuso alposto attardato di 38 secondi. Si è deciso tutto negli ultimi 800 metri, contransitato all’ultima boa in terza posizione e poi bravo a sprintare riuscendo a bruciare i due francesi. “È stato davvero difficile, ...

