Europei di Nuoto, Acerenza è storico oro a Ostia: sua la 10 km di fondo (Di domenica 21 agosto 2022) Ostia – L'oro dell'umiltà e dell'impegno e il primo posto di una giornata indimenticabile per Domenico Acerenza. Nella giornata della 10 km di fondo a Ostia e lottando contro un mare quasi in burrasca, con onde inaspettate in movimento e numero, l'azzurro vince l'oro europeo. Il primo della carriera nel fondo, con prima volta per Mimmo a cantare l'inno sul podio emozionatissimo. Occhi sognanti durante le note e occhi increduli e felici a margine della vittoria. Una grande festa per lui sulla spiaggia di Ostia. La sua famiglia prima di tutto e suo papà che lo accoglie a riva con un abbraccio grande e affettuoso, insieme agli amici. Le Fiamme Oro che festeggiano il loro campione del giorno. Storica la medaglia per lui e per la Nazionale d'Italia: "Veramente contento di aver finito la ...

