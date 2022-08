Europei di atletica, la Federazione spegne le polemiche su Jacobs: «Nessuna lite per la rinuncia alla staffetta» (Di domenica 21 agosto 2022) «Marcell Jacobs voleva correre la staffetta, ma quando è andato in pista ha riavvertito un dolore al polpaccio, in un punto diverso da quello della finale dei 100». A dirlo è Stefano Mei, presidente della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal), tornando sulla rinuncia dell’ultimo secondo alla staffetta 4×100 del campione olimpico Marcell Jacobs, disputatasi il 19 agosto agli Europei di Monaco di Baviera. Jacobs sarebbe stato disposto a correre, ma il suo allenatore «era un po’ più perplesso». «Ha dovuto rinunciare. Ho voluto io un confronto con lui e il suo allenatore per capire quale fosse la situazione: assolutamente non c’è stata alcuna lite né alterco», ha detto nel ... Leggi su open.online (Di domenica 21 agosto 2022) «Marcellvoleva correre la, ma quando è andato in pista ha riavvertito un dolore al polpaccio, in un punto diverso da quello della finale dei 100». A dirlo è Stefano Mei, presidente dellaitaliana dileggera (Fidal), tornando sulladell’ultimo secondo4×100 del campione olimpico Marcell, disputatasi il 19 agosto aglidi Monaco di Baviera.sarebbe stato disposto a correre, ma il suo allenatore «era un po’ più perplesso». «Ha dovutore. Ho voluto io un confronto con lui e il suo allenatore per capire quale fosse la situazione: assolutamente non c’è stata alcunané alterco», ha detto nel ...

