Europei ciclismo 2022: Italia da sogno a Monaco. Vince Lorena Wiebes al photofinish, Elisa Balsamo e Rachele Barbieri sul podio (Di domenica 21 agosto 2022) Doveva essere Paesi Bassi contro Italia, ci si attendeva la sfida tra Lorena Wiebes ed Elisa Balsamo e la prova in linea degli Europei di ciclismo al femminile non ha tradito le aspettative. Dualismo che è durato fino all’ultimo centimetro, con l’attesa del photofinish in quel di Monaco di Baviera: a prendersi il titolo continentale è la giovanissima neerlandese che l’ha spuntata per pochissimi centimetri sulla campionessa del mondo. Da sottolineare però il lavoro di squadra di un’Italia da sogno: ultimi due chilometri con un treno magnifico per la banda guidata da Paolo Sangalli, che ha messo in crisi le più quotate rivali, sfiorando un successo che, almeno sulla carta, appariva quasi ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Doveva essere Paesi Bassi contro, ci si attendeva la sfida traede la prova in linea deglidial femminile non ha tradito le aspettative. Dualismo che è durato fino all’ultimo centimetro, con l’attesa delin quel didi Baviera: a prendersi il titolo continentale è la giovanissima neerlandese che l’ha spuntata per pochissimi centimetri sulla campionessa del mondo. Da sottolineare però il lavoro di squadra di un’da: ultimi due chilometri con un treno magnifico per la banda guidata da Paolo Sangalli, che ha messo in crisi le più quotate rivali, sfiorando un successo che, almeno sulla carta, appariva quasi ...

