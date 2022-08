Europei ciclismo 2022 | Elisa Balsamo | “Lavoro eccezionale | grande gara Va bene così | essere sul podio è sempre bello”

Leggi su oasport

(Di domenica 21 agosto 2022) La faccia non è la stessa di Leuven dello scorso anno, ma c’è dacontenti e prendere il bicchiere mezzo pieno.con la maglia di campionessa del mondo coglie una bellissima medaglia d’argento nella prova in linea deglidifemminile a Monaco. L’azzurra è stata battuta in volata per centimetri dalla rivale neerlandese Lorena Wiebes, abile a spuntarla con il colpo di reni conclusivo. Le dichiarazioni della campionessa del mondo nel post: “Le mie compagne hanno fatto un. Va. Han fatto un gran, niente da dire. Noi ci siamostate negli attacchi, quindi secondo me abbiamo fatto una...