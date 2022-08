Europei atletica 2022: Delusione Elena Vallortigara nel salto in alto, l’azzurra chiude nona (Di domenica 21 agosto 2022) Questa sera, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, è andata in scena l’ultima sessione di gare degli Europei di atletica 2022. I primi verdetti di giornata sono stati quelli della finale degli 800 metri maschili, con Simone Barontini tra i protagonisti. La medaglia d’oro è stata vinta dallo spagnolo Mariano Garcìa, in 1:44:85, davanti al britannico Jake Wightman e all’irlandese Mark English. L’azzurro Barontini ha chiuso in settima posizione, realizzando però il suo primato personale in 1:45:66. Grande Delusione poi per Elena Vallortigara, nella finale del salto in alto femminile, che ha concluso in nona posizione. l’azzurra aveva iniziato bene la finale, saltando al primo tentativo le misure di ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Questa sera, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, è andata in scena l’ultima sessione di gare deglidi. I primi verdetti di giornata sono stati quelli della finale degli 800 metri maschili, con Simone Barontini tra i protagonisti. La medaglia d’oro è stata vinta dallo spagnolo Mariano Garcìa, in 1:44:85, davanti al britannico Jake Wightman e all’irlandese Mark English. L’azzurro Barontini ha chiuso in settima posizione, realizzando però il suo primato personale in 1:45:66. Grandepoi per, nella finale delinfemminile, che ha concluso inposizione.aveva iniziato bene la finale, saltando al primo tentativo le misure di ...

