Europei atletica 2022, Crippa oro nei 10mila metri (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Yeman Crippa conquista uno splendido oro nei 10.000 metri agli Europei multisport di Monaco. L'azzurro ha superato negli ultimi 50 metri il norvegese Zerei Mezngi fino ad allora al comando aumentando l'andatura a 300 metri dal traguardo. Bronzo per Yann Schrub, quinto Pietro Riva. L'articolo proviene da Italia Sera.

