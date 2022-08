Europei 2022, borsino 21 agosto: le speranze di medaglia dell’Italia. Paltrinieri, Balsamo e Crippa per il gran finale (Di domenica 21 agosto 2022) ATLETICA Ore 19.05, finale salto in alto donne Dopo il bronzo ai Mondiali di Eugene, Elena Vallortigara non può nascondersi, anche se la maggioranza degli azzurri che ha ben figurato nella rassegna iridata ha poi faticato in questi Europei. Favorita n.1 l’ucraina Mahuchick, argento ai Mondiali e bronzo a Tokyo 2020, ma anche la connazionale Gerashchenko punta al primo gradino del podio. Da non escludere sorprese. Percentuali di medaglia Elena Vallortigara 50% Ore 19.40, finale 800 metri uomini Lo spagnolo Mariano Garcia ha impressionato in semifinale, ma dovrà fare i conti con i britannici Wightman e Pattison, con il francese Robert e l’irlandese English. Simone Barontini è stato bravissimo a qualificarsi per la finale e si presenta con il primato personale più alto tra tutti i ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) ATLETICA Ore 19.05,salto in alto donne Dopo il bronzo ai Mondiali di Eugene, Elena Vallortigara non può nascondersi, anche se la maggioranza degli azzurri che ha ben figurato nella rassegna iridata ha poi faticato in questi. Favorita n.1 l’ucraina Mahuchick, argento ai Mondiali e bronzo a Tokyo 2020, ma anche la connazionale Gerashchenko punta al primo gradino del podio. Da non escludere sorprese. Percentuali diElena Vallortigara 50% Ore 19.40,800 metri uomini Lo spagnolo Mariano Garcia ha impressionato in semi, ma dovrà fare i conti con i britannici Wightman e Pattison, con il francese Robert e l’irlandese English. Simone Barontini è stato bravissimo a qualificarsi per lae si presenta con il primato personale più alto tra tutti i ...

