(Di domenica 21 agosto 2022)deicon le? E’ questache riguarda una delle naufraghe dell’ultima edizione del popolare realty show di casa Mediaset che potrebbe però approdare nella “rivale” Rai in un altro programma di successo. Stiamo parlando della bellache dopo essersi cimentata con le difficoltà dell’Isola potrebbe passare a quelle della danza. La rivelazione disul programma di Milly Carlucci: “Accetterei subito” “Se mi offrissero un ruolo accetterei subito”, queste le parole dirilasciate al settimanale Confidenze. L’ex naufraga si è così raccontata: “Appena sono rientrata dopo la finale, ho notato che qualcosa era cambiato e questo già a partire dall’aeroporto. C’è ...

CorriereCitta : Estefania Bernal dall’Isola dei Famosi a Ballando con le Stelle 2022? L’indiscrezione - ParliamoDiNews : Estefania Bernal, dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi qualcosa è cambiato. Ecco il racconto | MondoTV 24… - MondoTV241 : Estefania Bernal, dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi qualcosa è cambiato #EstefaniaBernal #isoladeifamosi - zazoomblog : Amara scoperta per Estefania Bernal: “Le sento entrambe” La storia si ripete: triangolo scandalo - #Amara… - IsaeChia : #Isola 16, Edoardo Tavassi: tutto chiuso con Estefania Bernali e Mercedesz Henger? La risposta dell’ex naufrago L… -

Edoardo Tavassi chiude la porta a Mercedesz Henger eEdoardo Tavassi è tornato a parlare del suo rapporto cone Mercedesz Henger. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, in molti speravano nel lieto fine nella storia ...fa un appello a Milly Carlucci: 'Vorrei partecipare...'si candida come concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle. Dopo l'esperienza all'Isola dei ...Dall’Isola dei Famosi a Ballando con le stelle E’ questa l’indiscrezione che riguarda una delle naufraghe dell’ultima edizione del popolare realty show di casa Mediaset che potrebbe però approdare ne ...Edoardo Tavassi chiarisce in che rapporti è rimasto con Estefania Bernal e Mercedesz Henger. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha rivelato ...