Energia | allarme Coldiretti | da campi a tavole stangata da 9 miliardi

Leggi su italiasera

(Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – La produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno. E’ quanto emerge dall’analisi dellasulla base dei dati Enea sugli effetti dei rincari della bolletta energetica. L’esplosione del costo del gas – sottolinea la– ha dunque un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola, in un momento in cui con la siccità ha devastato i raccolti con perdite stima pari a 6di euro, pari al 10% della produzione. Un mix micidiale che costerà nel 2022 alle famiglie italiane quasi 9di euro soltanto per la spesa alimentare, a causa dell’effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli, secondo l’analisi ...