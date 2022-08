EmpoliCalcio : Alle 18.30 la sfida contro la Fiorentina; ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Lammers, Henderson, Bajrami,… - SerieA_EN : RT @EmpoliCalcio: Alle 18.30 la sfida contro la Fiorentina; ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Lammers, Henderson, Bajrami, Marin… - ItalianoCalcio : RT @EmpoliCalcio: Alle 18.30 la sfida contro la Fiorentina; ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Lammers, Henderson, Bajrami, Marin… - SSportNetwork : Empoli: Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro Fior… - IgniTao : RT @EmpoliCalcio: Alle 18.30 la sfida contro la Fiorentina; ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Lammers, Henderson, Bajrami, Marin… -

Calcio News 24

Formazioni ufficiali(4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson,, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti FIORENTINA (4 - 3 - 3): Gollini, Dodo,...Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson,, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro FIORENTINA Gollini; Dodò, Milenkovic, Quarta, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; ... Empoli, Marin: «Sono felice qui, se il mister me lo chiede gioco anche in porta» Le parole di Razvan Marin, centrocampista dell'Empoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina. "Mi trovo molto bene qua, i ragazzi sono tutti bravi e mi hanno dato un ...Sono state ufficializzate le formazioni di Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza, gare in programma alle 18:30. EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli ...