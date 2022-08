Empoli-Fiorentina, Zanetti: “Punto che conta, gara quasi perfetta” (Di domenica 21 agosto 2022) “Il Punto fatto conta perchè muove la classifica, abbiamo incontrato una squadra molto forte, che ha giocatori tecnici, veloci e di estro. Per portare a casa il risultato dovevamo fare una partita quasi perfetta e ci siamo riusciti. Ho visto una grande squadra, che ha sofferto, che ha concesso pochissimo, e questo mette delle fondamenta importanti per il futuro“. Questa l’analisi di Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, al termine del match pareggiato per 0-0 contro la Fiorentina al ‘Castellani’. “Abbiamo fatto una partita di sacrificio e di aiuto reciproco – ha aggiunto Zanetti -. Oggi i miei giocatori sono andati oltre i loro limiti, abbiamo portato a casa il frutto del lavoro fatto. Queste partite sono molto importanti per noi perchè abbiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) “Ilfattoperchè muove la classifica, abbiamo incontrato una squadra molto forte, che ha giocatori tecnici, veloci e di estro. Per portare a casa il risultato dovevamo fare una partitae ci siamo riusciti. Ho visto una grande squadra, che ha sofferto, che ha concesso pochissimo, e questo mette delle fondamenta importanti per il futuro“. Questa l’analisi di Paolo, allenatore dell’, al termine del match pareggiato per 0-0 contro laal ‘Castellani’. “Abbiamo fatto una partita di sacrificio e di aiuto reciproco – ha aggiunto-. Oggi i miei giocatori sono andati oltre i loro limiti, abbiamo portato a casa il frutto del lavoro fatto. Queste partite sono molto importanti per noi perchè abbiamo ...

