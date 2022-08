Empoli - Fiorentina, le pagelle: Parisi a tutto campo, da 7. Jovic stavolta stecca: 4,5 (Di domenica 21 agosto 2022) Grande parata su Ikonè. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 agosto 2022) Grande parata su Ikonè. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

EmpoliCalcio : Alle 18.30 la sfida contro la Fiorentina; ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Lammers, Henderson, Bajrami,… - AlfredoPedulla : #Barak non esclude #Bajrami alla #Fiorentina per un doppio colpo. Il gioiello dell’#Empoli piace anche al #Sassuolo… - DiMarzio : #SerieA | Problema muscolare per il direttore di gara Marchetti nel corso di #EmpoliFiorentina - CalcioIN : Risultati Serie A: Poker del Napoli al Monza, senza reti Empoli-Fiorentina - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Empoli-Fiorentina, Parisi: “Resto in azzurro” #empolifc -