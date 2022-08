Empoli Fiorentina, infortunio per Marchetti: cambia l’arbitro del match (Di domenica 21 agosto 2022) Problemi per il direttore di gara Marchetti: necessario il cambio nel match tra Empoli e Fiorentina. Guai fisici per l’arbitro e Sacchi prende il suo posto Curioso episodio avvenuto intorno al 52? di Empoli Fiorentina. Il gioco si ferma a causa di problemi fisici al direttore di gara Marchetti. Necessario dunque un insolito cambio, con Gianluca Sacchi chiamato a prendere il posto del direttore di gara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Problemi per il direttore di gara: necessario il cambio neltra. Guai fisici pere Sacchi prende il suo posto Curioso episodio avvenuto intorno al 52? di. Il gioco si ferma a causa di problemi fisici al direttore di gara. Necessario dunque un insolito cambio, con Gianluca Sacchi chiamato a prendere il posto del direttore di gara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

