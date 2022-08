Empoli - Fiorentina, formazioni ufficiali: Italiano ne cambia nove - Sport - Calcio - lanazione.it (Di domenica 21 agosto 2022) Jovic (Germogli) Per approfondire : Articolo : Febbre da derby, Empoli ci spera. La carica dei 10mila per la Fiorentina Articolo : Per la Fiorentina è già derby. Frullatore viola, si cambia Articolo : ... Leggi su lanazione (Di domenica 21 agosto 2022) Jovic (Germogli) Per approfondire : Articolo : Febbre da derby,ci spera. La carica dei 10mila per laArticolo : Per laè già derby. Frullatore viola, siArticolo : ...

AlfredoPedulla : #Barak non esclude #Bajrami alla #Fiorentina per un doppio colpo. Il gioiello dell’#Empoli piace anche al #Sassuolo… - EmpoliCalcio : Alle 18.30 la sfida contro la Fiorentina; ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Lammers, Henderson, Bajrami,… - DiMarzio : #Calciomercato | La @acffiorentina punta #Bajrami dell' @EmpoliCalcio: possibile inserimento di #Zurkowski - tuttoatalanta : Empoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Lammers dal 1' - MatteoDovellini : Tifosi della #Fiorentina in trasferta al Castellani di Empoli. #EmpoliFiorentina @rep_firenze -