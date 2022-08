Empoli - Fiorentina 0 - 0: finisce senza reti tra Zanetti e Italiano (Di domenica 21 agosto 2022) Empoli - finisce senza reti il derby toscano tra Empoli e Fiorentina . Nella seconda giornata di Serie A, al Carlo Castellani, le due squadre mettono in scena una partita molto equilibrata, con la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 agosto 2022)il derby toscano tra. Nella seconda giornata di Serie A, al Carlo Castellani, le due squadre mettono in scena una partita molto equilibrata, con la ...

AlfredoPedulla : #Barak non esclude #Bajrami alla #Fiorentina per un doppio colpo. Il gioiello dell’#Empoli piace anche al #Sassuolo… - EmpoliCalcio : Alle 18.30 la sfida contro la Fiorentina; ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Lammers, Henderson, Bajrami,… - DiMarzio : #SerieA | Problema muscolare per il direttore di gara Marchetti nel corso di #EmpoliFiorentina - R0bbySSL : Fra ieri e oggi ho visto : Torino - Lazio (0-0) Genoa - Benevento (0-0) Empoli - Fiorentina (0-0) Non so se ridere o piangere?????? - Fiorentina_ole : RT @Alf_Verni: #Fiorentina mediocre, manovra lenta e macchinosa…ok l’alibi della partita di giovedì che può concedere il pass per l’Europa… -