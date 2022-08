(Di domenica 21 agosto 2022) Il vestito diha lasciato ben poco spazio all’immaginazione: avete visto che, guardate. Giovane ma già molto brava, la cantante ha incantato ancora una volta tutti con la sua bellezza angelica. Eppure ai fan non è sfuggito uno dei suoi look, avete visto che cosa ha indossato? Quello L'articolochemusica.it.

_carolaxluigi_ : @amicii_news Luigi Annalisa Sangio Emma Muscat - pensieripsyco : Io che scopro che stanno facendo un sacco di tik tok con l audio della cover di una volta ancora di Fred de palma… - pensieripsyco : RT @emmamuscatofc: ?? • Emma w/ 'Più di te' in Gallipoli, Apulia. ?? © kurt_muscat - emmamuscatofc : ?? • Emma w/ 'Più di te' in Gallipoli, Apulia. ?? © kurt_muscat - zazoomblog : Emma Muscat lato B da sogno con quei pantaloni Che curve - #Muscat #sogno #pantaloni #curve -

CheMusica

Ancora, l'affluenza a Lorica è quadruplicata rispetto al passato, come conferma la straordinaria presenza di pubblico all'evento gratuito con". "Quest'anno, il programma Estate florense, ...Ieri sera il concerto dia Mannoli, frazione di Santo Stefano in Aspromonte: la star maltese ha incantato migliaia di fan e ha pubblicizzato la Calabria sui social Grande spettacolo ieri sera a Mannoli per il ... Emma Muscat, scollatura pazzesca sulla schiena | Foto incredibile Emma Watson fidanzato. Emma Watson è una delle attrici di origine britannica (nonostante sia nata a Parigi) più importanti al mondo ...Il suo ultimo brano “La stessa lingua” è cantato da Emma Muscat. «Una canzone che nasce come brano leggero, estivo, ma allo stesso tempo con un significato profondo» ...