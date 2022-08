Emergenza idrica: manifestazione d’interesse per futuri bandi per l’acquisto di serbatoi di accumulo (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – A causa del perdurare della crisi idrica aggravata da elevate temperature risulta sempre più difficoltosa la gestione del sistema idrico da parte della società ALTO CALORE S.p.a., a servizio del Comune di Durazzano. L’Amministrazione Comunale, nel dare massima attenzione alla problematica, sta valutando l’opportunità di erogare un contributo una tantum, a chi ne faccia richiesta, per l’acquisto di un serbatoio di accumulo (da 5 q.li) da installare presso la propria abitazione. Al fine di consentire agli Uffici Comunali di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, si ritiene opportuno acquisire manifestazioni di interesse da parte dei cittadini interessati. Pertanto, si avvisa i cittadini interessati che è possibile presentare formale adesione per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDurazzano (Bn) – A causa del perdurare della crisiaggravata da elevate temperature risulta sempre più difficoltosa la gestione del sistema idrico da parte della società ALTO CALORE S.p.a., a servizio del Comune di Durazzano. L’Amministrazione Comunale, nel dare massima attenzione alla problematica, sta valutando l’opportunità di erogare un contributo una tantum, a chi ne faccia richiesta, perdi uno di(da 5 q.li) da installare presso la propria abitazione. Al fine di consentire agli Uffici Comunali di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, si ritiene opportuno acquisire manifestazioni di interesse da parte dei cittadini interessati. Pertanto, si avvisa i cittadini interessati che è possibile presentare formale adesione per ...

