Elodie dimentica Marracash | la cantante paparazzata insieme alla star di Ballando con le Stelle

Leggi su howtodofor

(Di domenica 21 agosto 2022)e Andrea Iannone avvistati in un noto locale sardo intenti a scambiarsi baci ed effusioni. E’ solo un’indiscrezione che fa ben sperare in un ritorno di fiamma con Marracasch, dato il passato amoroso di Iannone. Nuovo gossip su una delle coppie chiacchierate degli ultimi giorni. La bellissimapare stia frequentando Andrea Iannone, noto alle cronache per i suoi successi con la moto GP e per le sue famose ex, Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. La nota influencer Deianira Marzano è stata contattata da un utente del web che dopo averle chiesto di rimanere anonimo le racconta di aver assistito a un bacio tra i due. La coppia sarebbe stata avvistata mercoledì sera a Porto Cervo, precisamente al Sanctuary, noto locale divenuto teatro di numerosi baci tra i due.e Iannone erano già stati avvistati ...