Elezioni, Unione Popolare deposita le firme a Milano: “Sono 14715, la festa della democrazia. Ci troverete sulla scheda elettorale “ (Di domenica 21 agosto 2022) Unione Popolare, la compagine politica capitanata da Luigi De Magistris, ha centrato l’obiettivo delle firme anche in Lombardia. Questa mattina la rappresentante Anna Camposampiero ha depositato 14715 firme a Milano: “La festa della democrazia – ha detto in un video -, la Lombardia consegna le firme raccolte in pieno agosto, Unione Popolare ci sarà. Unico rammarico è che siamo stati costretti a raccogliere le firme con certificati cartacei, un danno per l’ambiente e per i lavoratori delle amministrazioni comunali che poteva essere evitato. Ma noi siamo qua, vi diamo un’alternativa e il 25 settembre potrete votarci, Unione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022), la compagine politica capitanata da Luigi De Magistris, ha centrato l’obiettivo delleanche in Lombardia. Questa mattina la rappresentante Anna Camposampiero hato: “La– ha detto in un video -, la Lombardia consegna leraccolte in pieno agosto,ci sarà. Unico rammarico è che siamo stati costretti a raccogliere lecon certificati cartacei, un danno per l’ambiente e per i lavoratori delle amministrazioni comunali che poteva essere evitato. Ma noi siamo qua, vi diamo un’alternativa e il 25 settembre potrete votarci,...

demagistris : Elezioni: de Magistris, Unione Popolare è pronta a correre - GiovaQuez : Muove guerra su territorio europeo, finanzia partiti al fine di indebolire l'Unione europea e tenta di influenzare… - PagellaPolitica : Il programma di @unione_popolare è lungo 15 pagine e contiene 120 proposte, dalla lotta per i diritti al contrasto… - Oli_oleaster : RT @CollotMarta: ??60mila firme in 10 giorni! Oggi @unione_popolare consegna le firme e correrà alle elezioni del 25 settembre. La classe d… - WILCHE91 : RT @CollotMarta: ??60mila firme in 10 giorni! Oggi @unione_popolare consegna le firme e correrà alle elezioni del 25 settembre. La classe d… -