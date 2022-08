Elezioni, Unione Popolare arriva al traguardo. De Magistris: “Risultato straordinario contro il sistema, ora riprendiamoci la democrazia” (Di domenica 21 agosto 2022) Unione Popolare ce l’ha fatta, lo ha annunciato l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, portavoce della formazione composta da movimenti e partiti di sinistra tra i quali Dema, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. “Abbiamo raccolto le firme in tutta Italia, in tutti i collegi, oltre 50mila firme in dieci giorni. Un Risultato senza precedenti nella storia elettorale italiana. Unione Popolare, nata da un mese, esiste e batte il colpo della rivoluzione che avanza”, ha dichiarato. “Un grazie di cuore, da portavoce di questa bellissima coalizione, alle militanti e ai militanti che non hanno mollato un secondo e un grazie di cuore alle cittadine e ai cittadini che con la penna hanno scritto una pagina di dignità democratica. Lo Stato con i suoi rappresentanti, il Paese lo deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022)ce l’ha fatta, lo ha annunciato l’ex sindaco di Napoli Luigi de, portavoce della formazione composta da movimenti e partiti di sinistra tra i quali Dema, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. “Abbiamo raccolto le firme in tutta Italia, in tutti i collegi, oltre 50mila firme in dieci giorni. Unsenza precedenti nella storia elettorale italiana., nata da un mese, esiste e batte il colpo della rivoluzione che avanza”, ha dichiarato. “Un grazie di cuore, da portavoce di questa bellissima coalizione, alle militanti e ai militanti che non hanno mollato un secondo e un grazie di cuore alle cittadine e ai cittadini che con la penna hanno scritto una pagina di dignità democratica. Lo Stato con i suoi rappresentanti, il Paese lo deve ...

