Elezioni ultime notizie. Tensioni sulle liste. Calenda, solo con il proporzionale si può fermare la destra (Di domenica 21 agosto 2022) Rush finale nel centrodestra per presentare le liste. Malumore in Forza Italia. In Basilicata caso Casellati. Azzurri locali contro la candidatura della presidente del Senato nel collegio uninominale e a favore di quella del sottosegretario potentino Moles. «Il vero terreno di confronto è sul proporzionale, in particolare al Senato». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 21 agosto 2022) Rush finale nel centroper presentare le. Malumore in Forza Italia. In Basilicata caso Casellati. Azzurri locali contro la candidatura della presidente del Senato nel collegio uninominale e a favore di quella del sottosegretario potentino Moles. «Il vero terreno di confronto è sul, in particolare al Senato». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - pdnetwork : @CaterinaCerroni, 31 anni, alle ultime elezioni europee è stata la più giovane candidata del PD. Oggi guida i Giova… - non_esset : RT @giosalvetti: @putino Mettiamo una cosa in chiaro, io vivo in ucraina e ci faccio business (piuttosto serio) da vent’anni e posso assicu… - fisco24_info : Elezioni ultime notizie. Tensioni sulle liste. Calenda, solo con il proporzionale si può fermare la destra: Rush fi… - ildelfinogiulio : RT @giosalvetti: @putino Mettiamo una cosa in chiaro, io vivo in ucraina e ci faccio business (piuttosto serio) da vent’anni e posso assicu… -