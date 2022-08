Elezioni ultime notizie. Salvini attacca: «Pd per patrimoniale, noi Flat Tax». Renzi: «Non sosterremo mai Meloni» (Di domenica 21 agosto 2022) Rush finale nel centrodestra per presentare le liste. Berlusconi:?«Meloni ha autorevolezza per fare premier». In Basilicata caso Casellati: azzurri locali contro la candidatura della presidente del Senato e a favore di quella del sottosegretario Moles. «Il vero terreno di confronto è sul proporzionale», sottolinea il leader di Azione, Carlo Calenda Leggi su ilsole24ore (Di domenica 21 agosto 2022) Rush finale nel centrodestra per presentare le liste. Berlusconi:?«ha autorevolezza per fare premier». In Basilicata caso Casellati: azzurri locali contro la candidatura della presidente del Senato e a favore di quella del sottosegretario Moles. «Il vero terreno di confronto è sul proporzionale», sottolinea il leader di Azione, Carlo Calenda

