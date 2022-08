Elezioni: Tremonti candidato con FdI, Conte apre al PD. E si sblocca la grana Ceccanti-Fratoianni (Di domenica 21 agosto 2022) Ultime ore utili per chiudere le liste dei candidati alle Elezioni. Fra le novità, quella dell’ex ministro berlusconiano Giulio Tremonti: correrà per Giorgia Meloni. Dal M5S la possibilità, almeno sulla carta, di un’alleanza post-elettorale col PD in vista di un Governo. Fra le prime forze politiche a depositare le liste dei candidati per le Elezioni c’è Italexit di Gianluigi Paragone. Nelle Marche correrà il leader triestino dei no vax, Stefano Puzzer. Dal canto suo il terzo polo di Azione e Italia Viva tenta di ritagliarsi uno spazio tra Centrodestra e Centrosinistra. E Carlo Calenda spiega l’obiettivo finale. Ovvero “isolare le ali estreme, Fratelli d’Italia e Cinque Stelle, andare avanti con una coalizione Ursula (una sorta di esecutivo di di unità nazionale, n.d.r.).” Foto Ansa/Giuseppe Lami“E andare avanti con un governo Draghi ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 agosto 2022) Ultime ore utili per chiudere le liste dei candidati alle. Fra le novità, quella dell’ex ministro berlusconiano Giulio: correrà per Giorgia Meloni. Dal M5S la possibilità, almeno sulla carta, di un’alleanza post-elettorale col PD in vista di un Governo. Fra le prime forze politiche a depositare le liste dei candidati per lec’è Italexit di Gianluigi Paragone. Nelle Marche correrà il leader triestino dei no vax, Stefano Puzzer. Dal canto suo il terzo polo di Azione e Italia Viva tenta di ritagliarsi uno spazio tra Centrodestra e Centrosinistra. E Carlo Calenda spiega l’obiettivo finale. Ovvero “isolare le ali estreme, Fratelli d’Italia e Cinque Stelle, andare avanti con una coalizione Ursula (una sorta di esecutivo di di unità nazionale, n.d.r.).” Foto Ansa/Giuseppe Lami“E andare avanti con un governo Draghi ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI2022I L'ex ministro Giulio Tremonti annuncia la sua candidatura per Fratelli d'Italia alle prossime elezion… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Giulio Tremonti: 'Mi candido con Fratelli d'Italia' | 'Il tetto al prezzo del gas non funziona e non ci s… - Luisella49 : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Giulio Tremonti: 'Mi candido con Fratelli d'Italia' | 'Il tetto al prezzo del gas non funziona e non ci sarà… - marina82854013 : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI2022I L'ex ministro Giulio Tremonti annuncia la sua candidatura per Fratelli d'Italia alle prossime elezioni #ANS… - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI2022I L'ex ministro Giulio Tremonti annuncia la sua candidatura per Fratelli d'Italia alle prossime elezioni #ANS… -