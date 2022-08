Elezioni politiche | Renzi | “Mai i nostri voti alla destra”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – “Noi non voteremo la fiducia a un governo Meloni, punto. Se questo esecutivo vedrà la luce noi saremo una opposizione preparata e civile. Se lanon avrà i numeri – come è possibile solo se noi facciamo un bel risultato – punteremo a un governo Draghi”. Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo, in un’intervista a ‘la Repubblica’. Quanto a un pericolo Fascismo nel caso vincesse Giorgia Meloni,taglia corto: “Il fascismo era un problema nel 1922, non nel 2022. Chi agita il tema del fascismo regala puntiMeloni. C’è un pericolo diverso, più concreto: che saltino i conti pubblici. Hanno fatto un programma assurdo con una flat tax che non sta in piedi, con l’idea di cancellare la Fornero, con una visione folle delle alleanze internazionali. Le nostre imprese manifatturiere ...