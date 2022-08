Elezioni politiche 2022, le liste di Fratelli d’Italia: Meloni lancia i big (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – Elezioni politiche, rush finale per le liste elettorali di Fratelli d’Italia. La leader Giorgia Meloni presenta i nomi. “Molte le candidature tradizionalmente legate alla storia di FdI – si legge in una nota del partito – , ma anche molti gli esponenti che hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica, provenienti da altri percorsi”. “Tra questi nomi come Marcello Pera, Carlo Nordio, Eugenia Roccella, Giulio Tremonti, Giuseppe Pecoraro, Maurizio Leo, Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant’Agata, Claudio Barbaro, Renato Ancorotti, Gianmarco Mazzi, Letizia Giorgianni, Fabio Pietrella, Marco Perissa, Elisabetta Lancellotta, Lucio Malan, Lara Magoni e Barbara Merlin. Largo spazio anche ai giovani con le ... Leggi su italiasera (Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) –, rush finale per leelettorali di. La leader Giorgiapresenta i nomi. “Molte le candidature tradizionalmente legate alla storia di FdI – si legge in una nota del partito – , ma anche molti gli esponenti che hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica, provenienti da altri percorsi”. “Tra questi nomi come Marcello Pera, Carlo Nordio, Eugenia Roccella, Giulio Tremonti, Giuseppe Pecoraro, Maurizio Leo, Antonio Guidi, Giulio Terzi di Sant’Agata, Claudio Barbaro, Renato Ancorotti, Gianmarco Mazzi, Letizia Giorgianni, Fabio Pietrella, Marco Perissa, Elisabetta Lancellotta, Lucio Malan, Lara Magoni e Barbara Merlin. Largo spazio anche ai giovani con le ...

